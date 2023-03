GNR inicia operação de fiscalização ao uso de cintos de segurança e cadeiras de crianças

A Guarda Nacional Republicana (GNR) dá início, esta segunda-feira, a uma operação de fiscalização à utilização do cinto de segurança e sistemas de retenção de crianças em todo o território.

A operação "RoadPol -- Dispositivos de segurança", que se estende até domingo, visa melhorar a segurança rodoviária e o cumprimento das normas rodoviárias, explica a GNR em comunicado.

No ano passado, foram detetadas mais de 20 mil infrações por falta ou uso incorreto de cintos de segurança e sistemas de retenção de crianças.

No mesmo comunicado, a GNR lembra a importância da utilização do uso do cinto de segurança e dos sistemas de retenção para crianças.

"São dispositivos de segurança passiva dos ocupantes de um veículo automóvel", que, em caso de acidente de viação, podem evitar a projeção dos ocupantes para fora do veículo ou no seu interior, reduzindo a ocorrência de ferimentos ou a sua gravidade.