O governo anda a brincar com a Escola Pública

por Fernando Camelo de Almeida

Os Portugueses não podem ser indiferentes à forma como o governo está gerir o processo dos Professores. Insisto que esta não pode ser encarada como uma causa da classe docente, deve ser encarada como uma causa de todos ou não fosse a Educação um Pilar Base da nossa sociedade.

Não adianta agora apurar-se responsabilidades por termos chegado até aqui, até porque todos são responsáveis, importa é resolver o problema e isso implica devolver à classe docente o tempo de serviço congelado, mas acima de tudo a dignidade e respeito perdidos há muito tempo.

Todos os dias vemos nas notícias o descontentamento generalizado dos Professores e até vemos o ministro da Educação a sair cobardemente pelas traseiras de Escolas para os evitar, parecendo até que correria riscos de segurança por se cruzar com os “perigosos” Professores.

Perante tudo o que se tem passado, em vez de serem anunciadas medidas que vão de encontro às reivindicações dos Professores, surgiu a ideia ignóbil dos serviços mínimos e agora noticias que indicam que o governo se prepara para fazer alterações nos concursos para os Professores contratados, obrigando-os a concorrer para todo o País daqui a 2 anos. Não, não estou a brincar.

Não foi o 1º ministro que ainda há dias disse que tinha como objectivo acabar com esta coisa dos Professores andarem sempre com a casa às costas? Foi, só que ao que parece mentiu aos Portugueses.

Isto é, a tal disponibilidade do governo para negociar, até agora, resultou em zero ou no caso dos milhares de Professores contratados abaixo de zero, é inadmissível e leva-nos a pensar que o governo não só não tem tido a capacidade para resolver o problema da Escola Pública como ainda tem o descaramento de brincar com a vida dos Professores e consequentemente dos Portugueses.

O tema da Escola Pública é demasiado sério para ser tratado com tamanha leviandade, irresponsabilidade e incompetência. Temos o dever de defender a Escola Pública que desejamos ser boa para os nossos filhos, netos e todas a gerações vindouras.

Cuidado Sr. 1º ministro, os Professores, Alunos, Pais e Avós deste País não vão continuar a tolerar que o seu governo continue a brincar com a Escola Pública.