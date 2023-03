"Os haters, provocadores e idiotas úteis venceram". Isaiah Washington anuncia fim da carreira

O ator Isaiah Washington anunciou publicamente que se vai afastar da indústria do entretenimento, pondo fim à sua carreira na representação

“É com o coração pesado e uma sensação de alívio que anunciou o meu afastamento antecipado da indústria do entretenimento", escreveu o ator, mais conhecido por ter desempenhado o papel de Dr. Preston Burke durante três temporadas da série 'Anatomia de Grey'.

Washington disse que o western ‘Corsicana’ (2022), realizado, escrito e protagonizado por si foi seu último trabalho neste meio.

Num texto, escrito em tom de desabafo, o ator, que ao longo da carreira se viu envolvido em várias polémicas, atirou: “Parece que os haters, provocadores e idiotas úteis venceram”.

Washington deu ainda conta dos seus planos de "viajar pelo grande país [EUA] antes que caia no socialismo e depois no comunismo".

It is with a heavy heart and a sense of relief that I am announcing my early retirement from the entertainment industry today. Those who have been Following/Witnessing my journey here on Twatter since 2011 all know that I have fought the good fight, but it seems that the haters,… https://t.co/ZHCoR15y6a pic.twitter.com/arTybceWKn