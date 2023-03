Félix diz que sair do Atlético foi bom para si e para o clube

Jogador português falava em conferência de imprensa, na antevisão do jogo entre o Chelsea e o Borussia Dortmund





João Félix admitiu, esta segunda-feira, que sair do Atlético de Madrid foi bom para ele e para o clibe.

O atleta português, que agora joga com a camisola do Chelsea, explicou em conferência de imprensa que vive um momento da carreira importante, apesar de ter chegado a um clube que está a atravessar uma crise.

"Penso que precisava deste empréstimo. Quando deixei o Atlético, pensei que foi bom para mim e para eles. Foi o negócio perfeito para tentar algo diferente. Tento sempre dar o meu melhor, mas por vezes as coisas não funcionam. Tive que mudar as coisas e ver se é diferente. Este empréstimo é importante para mim e estou feliz por estar a jogar aqui", referiu, antes de abordar o jogo que o clube vai disputar com o Dortmund.

"Não há pressão. Este é o nosso trabalho. Desfrutar e ganhar os jogos. O nosso nível de confiança está alto e temos de ganhar. Vamos desfrutar e, se fizermos as coisas bem, vamos vencer", disse.

Recorde-se que o jogo entre o Chelsea e o Borussia Dortmund decorre amanhã, terça-feira, pelas 20h00.