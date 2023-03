Covid-19 foi a terceira causa de morte em 2020 na União Europeia

Doenças cardiovasculares e cancro foram as principais causas de morte.





A principal causa de morte na União Europeia em 2020, ano em que a pandemia chegou à Europa, foram as doenças cardiovasculares, a covid-19 ficou em terceiro, segundo dados da Eurostat, divulgados esta terça-feira.

As doenças cardiovasculares – que afetam coração e vasos sanguíneos – foram a principal causa de morte em 23 Estados-membros, com exceção para a Dinamarca, França, Irlanda e Países Baixos, onde morreram mais pessoas com cancro.

No total estes dois grupos de doenças foram os mais fatais na UE, com um total de 1,7 milhões de óbitos por doenças cardiovasculares e 1,2 milhões por cancro.

Com covid-19, em 2020, morreram 439 mil pessoas, segundo os mesmos dados.

A nível mundial, desde março de 2020, registaram-se, até fevereiro passado, 6.859.093 mortes relacionadas com a pandemia.