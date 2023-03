Detido jovem suspeito de roubar 15 mil euros do interior de um carro

Um jovem, de 20 anos, foi constituído arguido pela Guarda Nacional Republicana (GNR), na segunda-feira, por furto em interior de veículo, no concelho de Amarante. Foram recuperados mais de 4.000 euros em numerário.

"No âmbito de uma investigação por furto de cerca de 15.000 euros do interior de uma viatura, no passado mês de janeiro, no concelho de Amarante, os militares da Guarda realizaram diligências de investigação que permitiram identificar e localizar o suspeito", lê-se num comunicado da força de segurança, divulgado esta terça-feira.

No decorrer das diligências policiais, o jovem foi abordado "e estava na posse de 4.400 euros em dinheiro, que foram apreendidos".

O suspeito foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Amarante.