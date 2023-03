Dois pilotos da força aérea italiana morrem após colisão no ar

Um dos pilotos, com 48 anos, tinha 6.000 horas de voo, já o segundo, com 45 anos, tinha 2.600 horas, revelou o Ministério da Defesa.





Dois pilotos da força aérea italiana morreram esta terça-feira depois de os seus aviões colidirem durante o voo e se despenharem perto de Roma, anunciou o Ministério da Defesa de Itália.

Os dois aviões de treino U-208 caíram perto do aeroporto militar de Guidonia, localizado a cerca de 25 quilómetros a nordeste de Roma, de acordo com um comunicado citado pela agência norte-americana AP.

O acidente ocorreu durante um exercício e não foram registados feridos em terra.

Giorgia Meloni, primeira-ministra de Itália, expressou as suas condolências às famílias e colegas dos pilotos.

"A notícia da morte de dois pilotos da força aérea num acidente aéreo em Guidonia, perto de Roma, enche-nos de tristeza", disse Meloni citada pela agência francesa AFP.

De acordo com informações do Ministério da Defesa, um dos pilotos, com 48 anos, tinha 6.000 horas de voo e o outro, com 45 anos, tinha 2.600 horas.

Ainda não são conhecidas as razões para a colisão.

O Ministério Público abriu uma investigação sobre as causas do acidente e ordenou uma autópsia dos dois corpos.