Médicos iniciam esta quarta-feira dois dias de greve

Os médicos iniciam, esta quarta-feira, uma greve de dois dias para exigir a valorização das suas carreiras.

A greve foi convocada pelos sindicatos que compõem a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) – marcou também para hoje uma concentração junto ao Ministério da Saúde – sem a presença do Sindicato Independente do Médicos (SIM), que se demarcou do protesto, considerando que este não se justifica enquanto decorrem negociações com o Governo.

A FNAM quer renegociar a carreira médica e da respetiva grelha salarial – e que esta inclua um horário base de 35 horas, a dedicação exclusiva opcional e majorada e a consideração do internato médico como primeiro grau da carreira.

Além disso, defende também que as normas de organização e disciplina do trabalho médico são revistas, a reposição dos 25 dias úteis de férias por ano e dos cinco dias suplementares, quando forem gozados fora da época alta, não esquecendo a redução do tempo normal de trabalho no serviço de urgência das 18 para as 12 horas.