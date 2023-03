Elas são um exemplo

Com o apuramento para o Mundial garantido, a seleção começou a festejar na Nova Zelândia e terminou em Belém, com a inevitável selfie com o Presidente da República. Entusiasmado, Marcelo Rebelo de Sousa disse mesmo que no futuro poderá ser uma mulher presidente a receber as atletas.





por João Sena

A aposta no futebol feminino foi ganha com o apuramento de Portugal para o Campeonato do Mundo, que se realiza no verão na Austrália e Nova Zelândia. Ao vencer os Camarões (2-1), a seleção nacional fez o que ainda não tinha sido feito e conseguiu a primeira qualificação para um Mundial com muita alegria e lágrimas à mistura.

É a afirmação da mulher no futebol e a concretização de um sonho antigo. Não admira, por isso, que na hora de festejar muitas das atuais jogadoras tivessem relembrado a importância de outras gerações na implantação do futebol feminino. Agora que está garantida a sua visibilidade, é fundamental garantir a estabilidade competitiva através de mais apoios financeiros, da igualdade de oportunidades e do combate à discriminação. A paixão pelo futebol é a mesma de sempre, mas só isso não chega, é preciso que ‘nos continuem a dar a mão’, como afirmou a capitã Dolores Silva. Portugal está entre as melhores 32 seleções do mundo, só tem que seguir em frente. É que o Mundial é daqui a cinco meses...

Dolores Silva

Capitã da seleção

«É uma grande emoção, são lágrimas de muitos anos e gerações. Representa muito para o futebol feminino português. Sabíamos a responsabilidade que tinha este jogo. Alcançar este feito, fazer história e representar Portugal é incrível. Participar pela primeira vez num Campeonato do Mundo é indescritível. Temos feito um grande trabalho e merecemos que nos continuem a dar a mão».

Tatiana Pinto

Considerada a melhor jogadora no playoff intercontinental

«Hoje ganhei tudo, vamos ao Mundial e isso é o mais importante. Estamos muito contentes por fazer parte desta história e mudar o futebol feminino português. Entrámos muito bem e podíamos ter resolvido o jogo na primeira parte, depois sofremos um pouco por culpa própria, mas conseguimos dar a volta».

Carole Costa

«É uma enorme alegria, têm sido dias de grande loucura. Estamos muito contentes por estar no Mundial. Este sonho é de muitas gerações, lembro-me de jogar com a Edite Fernandes e com a Carla Couto. Felizmente tivemos a oportunidade do penálti. Sabia que o jogo estava a acabar e podia dar a vitória. Acabei por dar o meu melhor e a bola entrou. É o golo mais feliz da minha vida».

Jéssica Silva

«É um sonho tornado realidade, fruto de muito trabalho e competência! Muito obrigada aos que sempre acreditaram e a todos aqueles que nos ajudaram a chegar até aqui! Continuaremos a caminhar juntos! O futebol feminino português entra noutra dimensão! E, acreditem, não vamos ficar por aqui».

Patrícia Morais

«É um sonho. Atingimos o patamar mais alto no futebol. Agora é continuar o nosso trajeto e trabalhar para fazer um grande Mundial».

Andreia Jacinto

«Estamos todas felizes. Aprendo sempre com estas jogadoras e é um orgulho fazer parte desta equipa. É dos dias mais felizes da minha vida».

Vanessa Marques

«É um orgulho para nós. Estamos de parabéns. Agradeço o apoio de todos os portugueses. Estamos orgulhosas por esta bela página que escrevemos».

Francisco Neto

Selecionador nacional

«Levo do jogo muitos nervos e, acima de tudo, muitas emoções e uma felicidade imensa que quero partilhar com todos os portugueses, com os clubes e com a estrutura da federação. Esperemos estar a um bom nível em julho, representar bem o nosso país e deixar os portugueses orgulhosos. Vamos com toda a certeza dar o nosso máximo

Mónica Jorge

Diretora do futebol feminino na FPF

«É o momento mais alto da nossa história. Foram umas guerreiras, são um orgulho muito grande e vão marcar uma geração. Vão provocar uma mudança na cultura desportiva. A participação no Mundial vai fazer crescer toda a gente, as jogadoras, os clubes e a liga portuguesa, que pretendemos que seja cada vez mais forte e competitiva».

No Twitter, Cristiano Ronaldo escreveu: «Parabéns por este apuramento histórico» e Bruno Fernandes deixou a seguinte mensagem «orgulhosos de vocês uma vez mais».