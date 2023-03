Jovem detido após urinar em passageiro durante voo para a Índia

Jovem embarcou no avião “fortemente embriagado e não seguiu as ordens” da tripulação, recusando ficar sentado durante o voo e colocando “em perigo a aeronave e outros passageiros", explicou a American Airlines, em comunicado.





Um jovem indiano, de 21 anos, foi detido no sábado depois de ter urinado num passageiro durante um voo de Nova Iorque, nos Estados Unidos, para Nova Deli, na Índia.

De acordo com a imprensa internacional, o homem foi identificado como Aryan Vohra, um jovem indiano de 21 anos que estuda nos Estados Unidos, e que iria regressar à Índia para estar presente no casamento da sua Irmã.

Em comunicado, a American Airlines explicou que o jovem embarcou no avião “fortemente embriagado e não seguiu as ordens” da tripulação, recusando ficar sentado durante o voo e colocando “em perigo a aeronave e outros passageiros”.

Perante os incidentes, a tripulação contactou as autoridades indianas, antes de aterrar no Aeroporto Internacional de Indira Gandhi, para “pedir assistência de segurança para lidar com o passageiro indisciplinado”.

O jovem acabou por ficar banido “para sempre” da companhia aérea. “Estamos gratos aos membros da nossa tripulação que se dedicam constantemente à segurança e cuidado dos nossos clientes e lidam com as circunstâncias com o máximo profissionalismo", pode ler-se num comunicado da American Airlines.

Devesh Kumar Mahla, comissário da polícia do aeroporto, afirmou que o detido explicou que “tinha ido à casa de banho, mas a porta estava trancada”, tendo o homem “urinado enquanto dormia”.