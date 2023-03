Um homem, de 50 anos, morreu, esta quarta-feira de manhã, depois de ser atropelado por um camião, em Santa Maria da Feira.

A vítima entrou em paragem cardiorrespiratória e ainda foi alvo de manobras de reanimação, mas acabou por não resistir à gravidade dos ferimentos.

A GNR está agora a investigar as circunstâncias do acidente que levaram à morte do homem.