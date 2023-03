Deputado do Reino Unido pede noiva em casamento no parlamento

O deputado do Partido Trabalhista australiano Nathan Lambert pediu esta semana a sua namorada em casamento no parlamento britânico.

"Acho que devíamos casar. Não vou trazer um anel agora, porque não tenho permissão para ter nenhum adereço. Mas está guardado em segurança e planeio apresentá-lo muito romanticamente esta noite, aproximadamente nos 10 minutos entre as crianças adormecerem e nós desmaiarmos de exaustão", começou por dizer o deputado regional.

Instant mignonnerie dans ce monde de brutes 💕❤️



Nathan Lambert, député au Parlement de Victoria (Australie), a demandé en mariage sa compagne Noah Erlich lors de son premier discours en tant que parlementaire 🥲pic.twitter.com/HT5l1f9n3q — Antoine Llorca (@antoinellorca) March 8, 2023

A proposta de casamento já estava pensada há anos, mas a pandemia dificultou os planos.

"Não havia férias francesas no horizonte, ou outras coisas que as pessoas tradicionalmente fazem. Esta parecia ser a oportunidade", disse Lambert, ao The Guardian.

A resposta foi “sim”. "Aconteceu exatamente como o discurso sugeria: de forma brincalhona”, disse ainda o político.