Ten Hag reforça confiança em Bruno Fernandes

Bruno Fernandes tem sido alvo de fortes críticas desde a goleada histórica que o Manchester United sofreu por 7-0 contra o Liverpool, com grandes figuras do futebol inglês e internacional a juntarem-se ao coro de críticas contra a postura do médio nesse encontro.

Mas, Ten Hag, treinador do United, veio agora defender o português, apesar de ter confessado estar zangado com a equipa, que acusou de falta de profissionalismo, porém deixou claro que o luso “é uma inspiração para a equipa, dá energia, corre, dá indicações. Todos erram e certamente ele aprenderá com os dele, ninguém é perfeito. É inteligente, fico muito satisfeito que seja meu jogador, vai continuar a ser capitão quando Maguire não está”, esclareceu o técnico.

A imprensa britânica não tem poupado nas palavras de ataque ao jogador, que vê agora Ten Hag a reforçar a confiança que tem no seu trabalho.