Pelo menos 60 mortos em ataque terrorista no Burkina Faso

Ataque aconteceu no final de fevereiro e, até agora, não foram avançados números oficiais





Pelo menos 60 pessoas foram assassinadas, no final do mês passado, durante um ataque terrorista na região leste do Burkina Faso.

A informação foi esta quarta-feira avançada pelo Movimento pelos Direitos Humanos e dos Povos (MBDHP) daquele país através de um comunicado enviado à agência de notícias espanhola EFE.

Na nota, o MBDHP adianta que resultaram do ataque "cerca de 60 mortos e desaparecidos", não havendo, contudo, números oficiais do ataque de 26 de fevereiro.

Dias antes do ataque, já tinham sido feitas incursões à área por grupos terroristas, mas segundo o movimento, os ataques aéreos realizados [pelo Exército] não impediram que o pior acontecesse", tendo os grupos terroristas invadido a cidade, matato, destruído propriedades e levado gado.

"Dada a falta de intervenção das Forças de Defesa e Segurança, o horror durou todo o dia, uma vez que os Voluntários para a Defesa da Pátria [civis que colaboram com o Exército] foram rapidamente sobrecarregados com os acontecimentos", lê-se na mesma nota.

Fonte do exército citada pele EFE lamentou a atrocidade, tendo dito ainda que "bebés e mulheres foram queimados nas suas casas pelos terroristas".