Enfermeiros do IPO do Porto pedem escusa de responsabilidade

A equipa de enfermagem do serviço de Oncologia Cirúrgica do Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto pediu escusa de responsabilidade por falta de condições para assegurar a vida dos utentes.

A informação foi esta quarta-feira avançada pela Ordem dos Enfermeiros (OE), num comunicado onde se pode ler que "as dificuldades sentidas neste serviço ultrapassam em muito os esforços diários dos enfermeiros, no sentido de evitar acidentes que ponham em causa a vida e o bem-estar dos utentes".

Na mesma nota, a OE sublinha que "os enfermeiros denunciam a existência de grande pressão sobre os recursos técnicos e humanos e garantem não estar em condições de assegurar a vida e a segurança dos doentes e a qualidade dos cuidados de enfermagem".

Além disso, é denunciada "a falta de dotação de enfermeiros adequada e legalmente prevista", que acaba por colocar "em causa o exercício profissional em segurança", uma situação que imputa à gestão da instituição.

O IPO do Porto, em esclarecimentos à agência Lusa, garantiu que "a segurança e qualidade dos cuidados de saúde prestados aos doentes oncológicos" desta instituição está assegurada e que está "empenhado" em "resolver as necessidades identificadas".

Já em resposta à denúncia da OE, o IPO afirma que em janeiro deste ano foi deliberado contratar mais enfermeiros, sendo que, nos dias 1 e 6 deste mês foram celebrados novos contratos e estão previstas mais integrações nos dias 13 e 16, estando perspetivadas, até ao final de março, "51 novas contrações de enfermeiros".

Especificamente no que toca ao serviço de Oncologia Cirúrgica, o hospital adianta que, desde o início de 2023, foram contratados nove enfermeiros, "tendo este sido o primeiro serviço a ser alvo de reforço da equipa".