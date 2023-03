Homem detido depois de ameaçar companheira em frente a militares da GNR

Um homem de 53 anos foi detido na segunda-feira em Oliveira de Azeméis por suspeitas de violência doméstica.

De acordo com um comunicado divulgado pela Guarda Nacional Republicana (GNR), o homem foi detido pelo Comando Territorial de Aveiro, através do Posto Territorial de Oliveira de Azeméis, no dia 6 de março.

Os militares ter-se-ão deslocado ao local após uma situação de violência doméstica, "onde presenciaram o suspeito a ameaçar a sua companheira de 36 anos, pelo que foi detido", lê-se na nota.

O detido foi na quarta-feira presente ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva, a mais gravosa.