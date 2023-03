Ministério Público acusa seis homens de homicídio qualificado

O Ministério Públicou (MP) acusou seis homens de envolvimento no homicídio de um funcionário de um bar em Setúbal, em setembro do ano passado.

Em comunicado, o MP adianta que os seis arguidos, dois dos quais estão em prisão preventiva, "estão indiciados pela prática, em coautoria, de um crime de homicídio qualificado, pelo que o Ministério Público de Setúbal decidiu requerer, em sede de acusação, o agravamento das medidas de coação para os outros quatro arguidos".

Segundo a acusação, depois de uma discussão no interior do bar onde a vítima trabalhava, "os seis arguidos, de forma concertada, agrediram a vítima com murros e pontapés e partiram garrafas e copos de vidro no corpo daquela".

"Um dos arguidos desferiu dois golpes com uma faca, provocando lesões que acabaram por causar a morte do ofendido", lê-se na mesma nota.

A 28 de fevereiro, a Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal anunciou a detenção d eum homem de 34 anos, que poderá ser o autor material do assassinato do funcionário do bar, tendo este ficado em prisão preventiva.

No comunicado, divulgado na altura, lia-se que o detido, em conjunto com outras cinco pessoas, agrediu a vítima, de 31 anos, "com murros, pontapés e garrafas e, num segundo momento, esfaqueou-a, no tórax e abdómen, causando-lhe a morte".

Segundo a PJ, os suspeitos terão matado o homem "por motivos completamente fúteis e movidos por um espírito de vingança, sustentados na sua superioridade numérica e nos laços familiares que os unem".

O presumível autor material do crime só foi capturado a 28 de fevereiro, tendo, na altura do crime, fugido. Os restantes cinco, com idades compreendidas entre os 19 e os 33 anos, foram detidos pela PSP de Setúbal poucas horas depois do ocorrido.