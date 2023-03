ASAE deteta margens de lucro acima dos 40% em vários produtos nas três maiores cadeias de supermercados

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) instaurou 51 processos-crime por especulação na operação na qual fiscalizou 960 operadores tendo detetado margens de lucro na casa dos 45% e 50%, entre o valor de aquisição e o valor da venda ao público, em vários produtos, como cebolas, cenouras e febras de porco.

"Foram inspecionados 960 operadores económicos [...] e instauramos 51 processos-crime por especulação", adiantou o inspetor-geral da ASAE, em conferência de imprensa, na qual apresentou as conclusões das mais recentes operações com vista à subida dos preços de bens alimentares.

Pedro Portugal Gaspar revelou que nas três maiores cadeias de supermercados do país foram encontradas margem de lucro brutas de 52% na cebola, de 45% na cenoura e nas febras de porco e de 43% nos ovos.

"Há um grupo significativo [de produtos] que anda com margens de lucro brutas superiores a 40% nestes três grandes retalhistas do mercado nacional”, disse.

O inspetor-geral sublinhou ainda que a ASAE está empenhada, desde o final de 2022, em descobrir a razão do aumento desenfreado de alguns produtos, mas adiantou que o resultado final do relatório destas fiscalizações só deverá disponível perto do verão.