Prosolia Energy e Bankinter assinam financiamento para construção de dois parques solares em Portugal

A Prosolia Energy e o Bankinter assinam um contrato de financiamento de 25 milhões de euros para a construção de dois novos parques solares em Portugal.

Combinados os dois parques fotovoltaicos terão uma capacidade instalada de 51 MW, consolidando assim a Prosolia Energy como Produtor Independente de Energia (IPP) de origem renovável.

Os parques solares serão instalados em Boidobra, no concelho da Covilhã, e em Palmela. O primeiro terá uma capacidade instalada de pico de 42,8 megawatts e a Central de Palmela terá uma capacidade instalada de 8,0MW.

"Este acordo com o Bankinter permitir-nos-á reforçar a nossa posição de liderança em Portugal como Produtor Independente de Energia, bem como a nossa capacidade de estruturar financiamento para projetos no mercado", adiantou Pedro Pestana Aguiar da empresa produtora de energia.

"As duas novas centrais serão adicionadas aos restantes projetos que temos em curso no país, entre os quais se destaca The Happy Sun is Shining (THSIS). em Santiago do Cacém, que será o maior parque solar da Europa com uma potência prevista de mais de 1000 MW", acrescentou.

Sublinhe-se que estes parques estão incluídos no portefólio de mais de 4,2GWp de projetos fotovoltaicos, que a produtora de energia desenvolve em conjunto com a Omnes Capital através da sua subsidiária Prosomnes.

A empresa espera terminar 2023 com uma capacidade instalada em projetos próprios de 450MW, dos quais 197MW são projetos de autoconsumo industrial.