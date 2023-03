Benfica com multa de quase 12 mil euros por uso de pirotecnia

O uso de faixas de dimensões não autorizadas valeu 1.275 euros de multa e as ofensas ao guarda-redes do Famalicão 1.020 euros.





Os engenhos pirotécnicos usados pelo Benfica no jogo com o Famalicão para 23.ª jornada da Liga valeu quase 12 mil euros em multas e a instauração de um processo disciplinar às águias, avança o Maisfutebol.

No mapa de castigos, divulgado esta quinta-feira, há referências de vários momentos do jogo nos quais foram usados artefactos pirotécnicos, a maior parte do valor da multa, 9.560 euros.

O uso de faixas de dimensões não autorizadas valeu 1.275 euros de multa e as ofensas ao guarda-redes do Famalicão 1.020 euros.