Homem ameaçava pessoas com arma de fogo na via pública

Um homem foi detido pela Guarda-Nacional Republicana (GNR) por estar a ameaçar civis com uma arma de fogo.

Em comunicado, a GNR esclareceu, esta quinta-feira, que o suspeito, de 66 anos, foi detido por posse de arma proibida, na freguesia de Arrifana.

"Após uma denúncia por ruído de vizinhança, os militares da Guarda deslocaram-se ao local, tendo-se deparado com o homem na via pública a ameaçar outros cidadãos com recurso a uma arma de fogo", diz a nota.

O homem acabou sendo detido e, na sequência de detenção, as autoridades apreenderam ainda uma réplica de arma de fogo e uma navalha.