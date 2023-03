Homem detido por agredir com violência ex-sogros e destruir-lhes a casa

As vítimas, de 73 e 76 anos, quando viram o homem, na madrugada de terça-feira, a começar a destruir a porta de casa refugiaram-se no quarto, mas com recurso a uma catana e a um martelo o ex-genro conseguir arrombar tudo e entrar na divisão onde os atacou com violência.

"Já no interior da residência, o suspeito em ato contínuo, dirigiu-se ao quarto, e obstante outra porta, destruiu violentamente mais uma, entrando no quarto, atacando-os brutalmente, infligindo-lhes ferimentos na zona da boca do idoso, partindo-lhe os dentes e causando lesões no ombro e antebraço, e sem parar, atacou seguidamente a idosa, desferindo-lhe uma pancada na zona da cabeça, provocando um corte na zona da cabeça, sendo ambos imediatamente encaminhados para receberem tratamento médico", lê-se no comunicado da PSP, divulgado esta sexta-feira.

As autoridades, entretanto, alertadas, detiveram o homem quando este se preparava para fugir do local.

Foi presente a primeiro interrogatório e foi-lhe decretada prisão preventiva. O caso passou agora para a alçada da Polícia judiciária.