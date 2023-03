Casal detido por furto a turistas em Lisboa

Um casal de carteiristas, de 24 e 30 anos, foi detido na Baixa Lisboeta por suspeitas da prática do crime de furto.

Num comunicado enviado às redações, a Polícia de Segurança Pública (PSP) explica que desde 2020 que o homem já é conhecido pelas autoridades, devido à prática de crimes semelhantes.

O casal atuava de forma concertada, selecionando as vítimas que passeavam por Lisboa, seguindo-as e furtanto os seus bens "sem que estas se apercebessem", escreve a autoridade.

Com o aumento do número de furtos, a Equipa da Divisão de Investigação Criminal, montou uma operação e deteve os suspeitos, na Calçada do Conde Penafiel, depois do furto de uma carteira com dinheiro e documentos no seu interior, retirada da mala de uma turista de nacionalidade inglesa.

Os dois foram presentes a tribunal, tendo a mulher ficado sujeita a apresentações bissemanais na esquadra da sua área de residência e o homem em prisão preventiva.