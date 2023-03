Diocese do Porto não suspendeu nenhum dos sete padres que estão a ser investigados por abusos sexuais

Lista tinha 12 nomes, quatro já morreram, um já não pertence à diocese e os restantes sete continuam no ativo.





A Diocese do Porto revelou, esta sexta-feira, que a lista de suspeitos de abusos sexuais que recebeu da Comissão Independente, a 3 de março, “continha doze nomes".

Segundo um comunicado da Diocese do Porto, “foi possível aferir, desde logo, que quatro já faleceram e um já não pertence à diocese”.

Em relação aos restantes sete padres, ainda no ativo e que contavam da lista de suspeitos de abusos sexuais, não houve ainda qualquer sanção.

A Diocese explicou que “imediatamente foi iniciada a investigação prévia a respeito dos sete clérigos vivos”, mas que “nos arquivos diocesanos, não se encontra qualquer indício de possíveis crimes de abusos, tal como, aliás, o Grupo de Investigação Histórica já tinha verificado”.

No comunicado é também referido que não chegou, à Comissão Diocesana para o Cuidado dos Frágeis qualquer denúncia, relativamente a estes nomes e que foram levadas a cabo outras diligências “que ainda não conduziram a qualquer pista”.

A Diocese do Porto garante, no entanto, que se “entretanto, aparecerem indícios fiáveis, o bispo diocesano não hesitará em suspender preventivamente o clérigo em causa”

Sublinhe-se que nem todas as dioceses têm reagido da mesma forma à lista de nomes de padres suspeitos, Angra, Évora e Braga já afastaram preventivamente clérigos, ao contrário da do Porto. Em relação a Lisboa, o bispo auxiliar contava que fossem hoje apresentadas as medidas a tomar.