Barco com 500 pessoas a bordo em perigo na Sicília

Cerca de 500 refugiados e migrantes encontram-se numa embarcação em perigo ao largo da zona italiana de busca e salvamento marítimo, avançou a Alarm Phone, uma organização não-governamental.

No Twitter, a ONG, que recebe chamadas de emergência feitas por embarcações que se encontram em perigo em alto mar, explicou que recebeu um pedido de ajuda de uma embarcação com cerca de 500 pessoas a bordo, que estava com dificuldades ao largo da costa italiana.

🆘! ~500 lives at risk south of #Sicily!



Alarm Phone is in contact with about 500 people on a large boat who left from #Libya and called us from the Italian SAR zone. We alerted authorities.

Do not waste time: initiate a rescue operation now! pic.twitter.com/lUlOHmZG9q