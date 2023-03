Aveiro recebeu lista com três nomes: Dois padres morreram e o caso contra o terceiro foi arquivado

O bispo de Aveiro anunciou, esta sexta-feira, que a lista que recebeu da Comissão Independente continha três nomes de padres, dois dos quais já morreram e o terceiro viu o seu caso ser investigado e arquivado pelo Ministério Público.

“Dos três nomes recebidos, dois dizem respeito a sacerdotes que já faleceram e o outro refere-se a um sacerdote contra o qual já decorreu o respetivo processo que foi investigado pelo Ministério Público, tendo terminado com um Despacho de Arquivamento. O Dicastério da Doutrina da Fé, no que diz respeito ao processo canónico, pede que o bispo diocesano continue a exercer o direito de vigilância em relação ao respetivo sacerdote”, lê-se no comunicado.

A Diocese de Aveiro informa ainda que solicitou à “Comissão Diocesana para a Proteção de Menores e Pessoas Vulneráveis que desenvolva iniciativas de formação com sacerdotes, catequistas e responsáveis das Instituições de Solidariedade Social da área da Diocese, em ordem a aprofundar a sensibilização de todos para a relevância deste tema de modo a prevenir possíveis abusos”.

O bispo de Aveiro, D. António Moiteiro Ramos, fez também questão de sublinhar que a diocese se compromete a “tudo fazer para que estas situações dolorosas não voltem a acontecer no seio da comunidade cristã e reafirma, mais uma vez, 'tolerância zero' para os abusos de menores e pessoas vulneráveis".