Dois detidos pelo homicídio de um idoso de 83 anos no Porto

Dois homens foram acusados pelo Ministério Público (MP) de matar um idoso de 83 anos no Bairro Pinheiro Torres, no Porto, em novembro de 2021.

Segundo um comunicado da Procuradoria-Geral Regional do Porto (PGR-P), os homens estão acusados do crime de homicídio qualificado mas também de um crime de roubo agravado - este, em conjunto com outros dois homens.

Os quatro suspeitos foram detidos 2022 e os dois acusados de homicídio aguardam julgamento em prisão preventiva, estando os outros dois em liberdade.

De acordo com a acusação do MP, um dos suspeitos sabia que o idoso, de 83 anos, residia com a esposa, de 92, e que esta estava acamada e tinha "avultadas" quantias de dinheiro em casa dado fazer empréstimos com frequência, motivo pela qual combinou com os outros três arguidos apoderarem-se do dinheiro e bens deste.

Assim, a 19 de novembro do ano passado, os quatro suspeitos ter-se-ão deslocado à casa da vítima, tendo dois deles ficado no carro para "fugir rapidamente" e os outros dois entrado na habitação, uma vez que um deles era conhecido da vítima.

Já no interior da habitação, os alegados homicídias agrediram o idoso a murro e amordaçaram-no, amarrando-o com toalhas e colocando-o na casa de banho sem que se pudesse mexer e respirar normalmente.

De seguida, os arguidos remexeram nas gavetas da casa, levando dinheiro e outros bens, e abandonaram a residência, "conscientes de a vítima iria falecer", considera o MP.

A morte do idoso terá sido provocada pela "atuação dos arguidos e asfixia mecânica por obstrução da via aérea com oclusão glótica por prótese dentária".