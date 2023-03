Pelo menos cinco migrantes morreram em naufrágio ao largo da Grécia

Pelo menos cinco pessoas morreram depois de uma balsa, com 31 migrantes a bordo, ter naufragado no mar Egeu, ao largo da Grécia, este sábado.

A Guarda Costeira turca, citada pela agência Reuters, adiantou que onze pessoas, incluindo uma criança, foram resgatadas e outras cinco foram encontradas com vida em Farmakonisi, uma ilha próxima do local do naufrágio.



Os sobreviventes já resgatados foram levados para o porto de Didim, na Turquia, onde receberam assistência médica.

A Guarda Costeira grega e turca continuam na operações de busca e resgate.