Jovem de 21 anos morre depois de cruzar a meta em meia-maratona de Elche

Um jovem de 21 anos morreu este domingo depois de participar na Meia Maratona de Elche, em Espanha.

A confirmação foi dada pela Câmara Municipal de Elche, através das redes sociais.

O jovem terá desmaiado ao atravessar a linha de chegada, tendo sido imediatamente assistido pelos os serviços médicos presentes.

Posteriormente, foi transportado para o Hospital Geral de Elche, onde acabou por ser declarado o óbito.

"Lamentamos profundamente este trágico acontecimento num dia de festividades desportivas, especialmente pela celebração do 50º aniversário deste evento tão querido pelos habitantes de Elche. Esperamos que os serviços médicos esclareçam as circunstâncias do falecimento num dia em que a prova foi marcada por um forte calor que a tornou mais difícil do que o habitual num percurso quase sem dificuldades", lê-se na nota.

Carlos González, presidente daquela autarquia, agradeceu "o trabalho realizado pelos serviços de saúde, além dos voluntários, da Polícia e demais membros da organização no atendimento a este participante que, infelizmente, faleceu".