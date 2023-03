O Cazaquistão na véspera de uma nova era

Enquanto o mundo continua a lutar com os atuais desafios geopolíticos e geoeconómicos, um Cazaquistão estável e próspero é do interesse não só dos seus próprios cidadãos, mas também muito para além da sua região





Por Daulet Batrashev, Embaixador do Cazaquistão em Portugal

Há um ano, o Cazaquistão foi sujeito a uma tentativa de golpe violento provocada por grupos que queriam ver a nossa nação cair. Existia um verdadeiro perigo de colapso do Estado do Cazaquistão a partir de dentro, com repercussões muito para além da Ásia Central.

Felizmente, o nosso país não só conseguiu recuperar dos acontecimentos de janeiro de 2022, como também consolidar ainda mais as bases da governação através do desenvolvimento político e socioeconómico. No contexto desses dias, o Cazaquistão de hoje tornou-se completamente irreconhecível. As emendas constitucionais, implementadas após o referendo nacional realizado em junho de 2022, no qual votaram 77% dos nossos cidadãos, abriram o caminho para novos princípios democráticos no nosso país, incluindo uma maior influência do Parlamento, poderes presidenciais limitados, procedimentos simplificados de registo de novos partidos políticos, eleição direta de Akims (presidentes de câmara) da aldeia, e outras medidas importantes.

O rumo para uma democratização gradual e transformações sociopolíticas abrangentes no país, que se tornou irreversível, está a moldar um novo desenho institucional da estrutura estatal com um equilíbrio ótimo entre os ramos do poder.

Foram lançadas várias iniciativas políticas em janeiro deste ano. Provavelmente a mais significativa será a criação do Tribunal Constitucional, que pode ser abordada por qualquer cidadão do país, incluindo o Provedor dos Direitos Humanos e o Procurador-Geral da República. O tribunal assegurará que as leis do país sejam compatíveis com a nossa Constituição e protegerá os direitos e liberdades fundamentais dos nossos cidadãos. A primeira Presidente do Tribunal Constitucional, Elvira Azimova, ocupava anteriormente o cargo de Comissária para os Direitos Humanos no Cazaquistão. Eis um indicador importante das prioridades e orientações do Tribunal.

Atualmente, o Cazaquistão está à beira das eleições antecipadas para o Majilis (Câmara Baixa do Parlamento) e Maslikhats (órgãos representativos locais), que terão lugar a 19 de março. Estas eleições serão inigualáveis em muitos aspetos.

Em primeiro lugar, a votação contará com a participação de dois partidos políticos recém-criados. Por exemplo, em finais de 2022, no Cazaquistão, foi criado o Partido Verde, cuja principal intenção é chamar a atenção para as questões ambientais. Tal agenda é de particular importância no contexto dos sérios desafios na luta contra as alterações climáticas, e também de grande preocupação para os nossos cidadãos à luz das consequências duradouras das grandes catástrofes ambientais causadas pela atividade humana durante a era soviética.

Um total de 7 partidos foram registados no país, oferecendo ao eleitorado um vasto leque de escolhas no exercício do seu direito de voto. A participação destes partidos em eleições competitivas irá subsequentemente reforçar o sistema multipartidário, desenvolvendo o potencial para o pluralismo político e a política de oposição, um objetivo para o qual o nosso país tem vindo a evoluir de forma consistente nos últimos anos. Em particular, o limiar para os partidos entrarem no Majilis foi reduzido de sete para cinco por cento, facilitando a entrada de novos partidos no Parlamento e desempenhando um papel importante para tornar o Governo mais transparente.

Em segundo lugar, pela primeira vez desde 2004, será aplicado um modelo misto proporcional e majoritário nas eleições Majilis, onde 70 por cento dos deputados serão eleitos proporcionalmente a partir de listas partidárias e 30 por cento a partir de distritos com mandatos únicos. Isto significa que 29 dos 98 membros do Majilis do Parlamento serão eleitos a partir dos distritos mandatados únicos, enquanto 69 serão eleitos a partir das listas partidárias. As eleições para os órgãos representativos dos distritos e cidades de importância nacional serão também realizadas sob um sistema eleitoral misto 50/50, enquanto os maslikhats de nível inferior (órgãos representativos locais) serão eleitos inteiramente com base no princípio majoritário.

Além disso, no boletim de voto foi agora incluída uma opção ‘contra todos’, permitindo aos eleitores exprimir a sua desaprovação, se assim o desejarem, de todos os candidatos nomeados. Finalmente, foi estabelecida por lei uma quota de 30% para mulheres, jovens e pessoas com necessidades especiais para a atribuição de lugares a membros do Parlamento em listas partidárias. Esta medida garante uma representação mais ampla de todos os grupos no Parlamento.

O nosso país sempre afirmou a sua vontade de realizar eleições livres, transparentes e justas. O papel dos observadores eleitorais é, sem dúvida, crucial. Como no caso de eleições anteriores, incluindo as eleições presidenciais em novembro de 2022, convidámos 10 organizações internacionais e dezenas de observadores de países estrangeiros a acompanhar o processo eleitoral. Contamos com missões de observação do Escritório de Direitos Humanos e Instituições Democráticas (OSCE/ODIHR), bem como da Comunidade de Estados Independentes.

As próximas eleições constituirão mais um marco no desenvolvimento da democracia do Cazaquistão. Foram muitos os que não tinham a certeza se o nosso país iria recuperar das perturbações de janeiro de 2022. No entanto, conseguimos ultrapassar tal obstáculo. Para além de demonstrarmos a nossa resiliência e estabilidade, conseguimos transformar o nosso país através de iniciativas políticas e socioeconómicas consideráveis.

Claro que as eleições não irão mudar o nosso país de um dia para o outro, mas irão contribuir ainda mais para a criação de um Cazaquistão justo - uma sociedade próspera com um sistema político vibrante, dinâmico e competitivo.

Durante os últimos 30 anos, o povo do Cazaquistão criou uma sociedade estável, próspera e inclusiva. O exercício do nosso direito democrático através de um voto popular ajudará a consolidar o que alcançámos. Após a eleição de um novo Presidente, continuaremos a desenvolver laços estreitos entre o Cazaquistão e Portugal. Dadas as bases sólidas que construímos, tenho todos os motivos para estar otimista quanto ao futuro.

A modernização política, juntamente com a construção de uma nova orientação económica, irá sem dúvida contribuir para mudanças fundamentais na sociedade, solidificar os alicerces do Estado, abrir o caminho ao desenvolvimento da sociedade civil e reforçar a compreensão mútua e o diálogo nacional.

Para concluir, enquanto o mundo continua a lutar com os atuais desafios geopolíticos e geoeconómicos, um Cazaquistão estável e próspero é do interesse não só dos seus próprios cidadãos, mas também muito para além da sua região. As nossas reformas políticas, sustentadas por eleições competitivas, são os alicerces pelos quais iremos assegurar a nossa estabilidade e continuar a construir o nosso futuro.