Taguspark acolhe empreendedores estrangeiros

O Taguspark – Cidade do Conhecimento recebeu a certificação no âmbito do Programa StartUP Visa – reunindo agora as “condições” para acolher “empreendedores estrangeiros que pretendam desenvolver um projeto de empreendedorismo e/ou inovação em Portugal com vista à concessão de visto de residência ou autorização de residência para imigrantes empreendedores que se rege por regulamento próprio”.

Em comunicado, enviado ao Nascer do SOL, esta segunda-feira, o Taguspark explica que “os empreendedores estrangeiros, sem residência permanente no Espaço Schengen, que pretendam desenvolver o seu projeto em Portugal, ainda que não tenham constituído empresa, ou os empreendedores que já detenham projetos empresariais nos países de origem e que pretendam exercer a sua atividade em Portugal”, conseguem ter uma “oportunidade” para crescerem e se instalarem “na Cidade do Conhecimento e entrarem no programa de incubação da Incubadora Taguspark”.

“Este é mais um passo feliz e muito importante para o crescimento da nossa Incubadora na Cidade do Conhecimento. O StartUP Visa é um Programa que nos assenta muito naturalmente porque reforçamos a diversidade e multiculturalidade que fazem pulsar a nossa Comunidade inovadora e empreendedora”, explica Eduardo Baptista Correia, CEO do Taguspark.

Por sua vez, a responsável pela Incubadora Taguspark, Fernanda Melo, acrescenta que “este é um Programa que acreditamos enriquecer a dinâmica empreendedora da Incubadora e a forma como as sinergias multiplicam o valor dos projetos e das ideias que aqui vemos nascer e crescer diariamente”.