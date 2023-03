Quase 500 mil pessoas assistiram à emissão da RTP1 dos Óscares

"Antes da cerimónia propriamente dita, deu-se o habitual acompanhamento" da passadeira, que "contou com uma audiência total de 470 mil telespetadores e um 'share' de 7,6%", diz a Universal McCann (UM), agência de meios do grupo IPG Mediabrands, em comunicado.





A 95ª cerimónia dos Óscares, transmitida em direto pela RTP1 na noite de domingo para segunda-feira, foi vista por quase 500 mil pessoas.

"Antes da cerimónia propriamente dita, deu-se o habitual acompanhamento" da passadeira, que "contou com uma audiência total de 470 mil telespetadores e um 'share' de 7,6%", diz a Universal McCann (UM), agência de meios do grupo IPG Mediabrands, em comunicado.

A cerimónia teve lugar no Teatro Dolby, em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos.

A agência refere ainda que "o início da transmissão da cerimónia (01:00-3:58), que consagrou 'Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo' como o melhor filme, registou um pico de audiências com cerca de 146 mil espetadores, sendo que a partir daí se observou uma quebra de audiências gradual, até pelo avançar da hora".

O pico máximo de audiências registou-se "logo após o início da transmissão, com o habitual acompanhamento da chegada dos convidados com desfile" na passadeira, sendo que o interesse foi caindo com o passar dos minutos, "tendo retomado algum interesse aquando do início da cerimónia (1h00)".

Note-se que, em comparação com a última edição, que também foi transmitida na RTP1, houve "um decréscimo de cerca de 60 mil telespetadores totais, mas um aumento na audiência média, cerca de 38%".