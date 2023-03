Encontradas cinzas de mais de 150 pessoas em armazém nos EUA

Foram encontrados na sexta-feira os restos mortais cremados de 154 pessoas, pelas autoridades norte-americanas, num armazém em Hayward, São Francisco.

No mesmo local, estavam os corpos de seis outras pessoas, estando estes ligados a uma presa mortuária, cuja licença foi revogada há cinco anos, avança a autoridade nas redes sociais.

6 bodies & 154 cremated remains from 15 counties recovered from Hayward warehouse that’s linked to Oceanview Cremations, whose license was suspended in 2018, per @ACSOSheriffs. One body unidentified pic.twitter.com/rLarIIVeUw — Henry K. Lee (@henrykleeKTVU) March 10, 2023

A investigação centra-se na empresa Oceanview Cremations, que estaria, alegadamente, a usar aquele armazém de forma ilgeal.

As cinzas pertencem a 154 pessoas que foram recebidas pela empresa entre 2013 e 2021, estando ali armazenadas desde então, todas elas etiquetadas.

De acordo com o porta-voz do condado de Sonoma, em declarações à CBS News, foram identificadas quatro pessoas junto de familiares, sendo que um dos familiares de uma destas pessoas acreditava que aquilo que tinha em casa eram os restos mortais do pai, tendo-se instalado uma dúvida sobre a quem pertencem as cinzas do homem.

Dos seis corpos, foram identificados cinco pelo dono da Oceanview Cremations e em relação ao outro Robert Smith "não foi capaz de produzir informações viáveis sobre a localização da sua morte ou sobre familiares".

As autoridades explicam que, apesar de a empresa ter pedido a licença empresarial para operar em 2018, esta continuou a funcionar com uma licença individual até janeiro deste ano.