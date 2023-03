13 de março 2023 às 23:13

CEP desmente reportagem de Sandra Felgueiras sobre alegado encobrimento de D.José Ornelas. À época dos alegados factos o bispo nem estava em Portugal

No entanto, a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) enviou um esclarecimento no seguimento da reportagem, onde garante que as acusações a D.José Ornelas são falsas.