Iniciados dois processos contra Rússia por alegados crimes de guerra

Vão ser iniciados dois processos, no Tribunal Penal Internacional (TPI), por alegados crimes de guerra contra a Rússia na sequência da invasão da Ucrânia. Segundo o New York Times, serão emitidas várias ordens de prisão.

Citando fontes não identificadas do TPI, o jornal norte-americano avança esta terça-feira que os casos estão relacionados com o "sequestro de crianças ucranianas", que terão sido levadas para território russo, e com o "ataque deliberado contra infraestruturas civis" em território ucraniano.

Tudo indica que o procurador Karim Khan deverá, em primeiro lugar, apresentar o caso aos juízes de instrução, uma vez que as entidades competentes ainda se encontram a reunir provas. Caso estas sejam confirmadas, deverão ser emitidas as eventuais ordens de prisão.

As investigações começaram há meses e os processos agora anunciados “reuniram provas sólidas de uma série de atrocidade desde o primeiro dia da invasão" – atrocidades essas que são negadas por Moscovo desde o início da invasão russa.