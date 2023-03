Homem detido por vender bilhetes para o jogo do FC Porto com o Inter acima do preço

Um homem foi detido, na segunda-feira, junto ao Estadio do Dragão, no Porto, pela venda de 28 bilhetes para o jogo FC Porto-Inter Milão, da Liga dos Campeões, 50 euros acima do preço estipulado, revelou, esta terça-feira, a Polícia de Segurança Pública.

Fonte oficial da PSP, em declarações à Lusa, explicou que o detido, estava a tentar vender por 85 euros bilhetes que custaram 35 euros.

Além dos bilhetes, foi apreendida a quantia de 690 euros em dinheiro.

O FC Porto vai jogar com o Inter Milão para a segunda mão dos oitavos de final da “Champions”, no Dragão, esta terça-feira, onde são esperados 50 mil espetadores e, os bilhetes para o encontro estão esgotados desde o dia 1 de março.

O detido, já tinha sido detido pela prática do mesmo tipo de crimes, tendo sido presente junto das autoridades judiciárias na segunda-feira.