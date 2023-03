Cascais avança para compra de imóveis no mercado imobiliário

O município procederá à análise dos imóveis apresentados, aferindo do cumprimento dos requisitos gerais, das normas construtivas, do estado de conservação e da análise de mercado do preço de venda proposto.





A Câmara Municipal de Cascais aprovou, esta terça-feira, a abertura de consulta pública ao mercado imobiliário para aquisição de imóveis para habitação, no âmbito da Estratégia Local de Habitação do município e do Programa de Apoio ao Acesso à Habitação do PRR.

As habitações já edificadas, que a autarquia pretende adquirir, devem reunir condições de habitabilidade adequadas, independentemente de se encontrarem prontas a habitar ou careçam de realização prévia de obras de reabilitação, informa o município.

Qualquer pessoa singular ou coletiva de direito público ou privado, nacional ou estrangeira, pode apresentar proposta, desde que tenha a situação tributária regularizada. Pode também tratar-se de heranças indivisas, desde que todos os herdeiros manifestem o seu acordo. Sublinhe-se que os imóveis terão de ter autorização de utilização para habitação.

O município procederá à análise dos imóveis apresentados, aferindo do cumprimento dos requisitos gerais, das normas construtivas, do estado de conservação e da análise de mercado do preço de venda proposto.

O prazo de apresentação de propostas está aberto até dia 30 de abril de 2023, podendo ser prorrogado.

Sublinhe-se que, depois adquiridos pela autarquia, os imóveis destinam-se a beneficiários que cumpram os requisitos definidos na Estratégia Local de Habitação de Cascais e no Programa “1º Direito” - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação do PRR.

O financiamento para esta medida está devidamente enquadrado no Acordo de Colaboração entre o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana e o Município de Cascais