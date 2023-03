Criança de dois anos em estado grave depois de cair em piscina em Córdoba

Menino está no hospital em estado grave.





Um menino de dois caiu numa piscina de uma casa, em Carretera de Trassierra, Córdoba, Espanha.

O alerta foi dado pelas 17h locais de terça-feira (16h em Lisboa), tendo a criança sido encaminhada de urgência para o Hospital Materno-Infantil do complexo Reina Sofía em estado grave.

O menino continua internado na unidade de cuidados intensivos e, apesar da gravidade, segundo o El Mundo, está estável, com um quadro de evolução favorável.

A polícia esteve no local a investigar as causas do acidente.