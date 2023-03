Governo aprova despesa de 39 milhões de euros para manutenção de navios da Marinha

Resolução do Conselho de Ministros, publicada em Diário da República já depois da polémica dos militares que recusaram missão, não contempla manutenção do NRP Mondego.





O Governo autorizou a Marinha a realizar uma despesa de 39 milhões de euros, entre 2023 e 2025, para aquisição de serviços de manutenção de navios e "reparação e aquisição de sobressalentes".

De acordo com uma resolução do Conselho de Ministros, com data de 2 de março mas que foi publicada esta quarta-feira no Diário da Republica, os 39 milhões destinam-se à manutenção dos navios de patrulha oceânica da classe Viana do Castelo e das fragatas das classes Vasco da Gama e Bartolomeu Dias.

De fora fica a manutenção do NRP Mondego, navio que não cumpriu a missão de acompanhamento de um navio russo no sábado, depois de 13 militares se teres recusado a assumir o posto, evocando falta de condições de segurança.