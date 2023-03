‘Agora é que são elas’: O espetáculo que o ensina a ter um casamento feliz, ou então não

Um casal de coaches em palco. Dois holofotes que os iluminam. Um método irrefutável para a felicidade conjugal. Um casamento feliz.

Depois do sucesso de ‘Os Monólogos da Vagina' e de algumas entrevistas onde falou sem papas na língua sobre o seu afastamento “forçado” da TVI e, em consequência, dos Reality Shows, Teresa Guilherme voltou a subir ao palco com um espetáculo que espelha muitas das relações da sociedade do século XXI, colocando o público às gargalhadas.

‘Agora é que são elas’, representado por Teresa Guilherme e pelo ator Rui Luís Brás, oradores desta “palestra”, estreou no dia 24 de fevereiro, no Auditório 1 do Núcleo Central do TagusPark, em Oeiras. Uma produção da Yellow Star Company, grupo criado por Carla Matadinho e Paulo Sousa Costa que promete dar a conhecer o método “Bora Juntos!”, que ajuda a manter um casamento funcional, aconselhando e explicando detalhadamente os pontos cruciais para atingir a harmonia dentro das quatro paredes.

“Alda e Paulo, um casal de oradores muito especial, vão apresentar ao vivo o seu revolucionário método para a felicidade conjugal, o ‘Bora Juntos’, baseado na sua experiência pessoal e em anos de palestras um pouco por todo o lado. Uma comédia onde o sexo, o amor, os amigos e onde guardar fotos de antigas namoradas, são alguns dos temas abordados, de forma a ensinar todos os métodos para um casamento em pleno”, lê-se na sinopse.

O casal começa por perguntar ao público se está pronto para ser feliz, tal como acontece com muitas das palestras de coaching espalhadas pelo país e pelo mundo. Juntos perceberam que através desta área conseguiriam atingir o sucesso profissional.

Primeiro, extremamente profissionais, vão apresentando os pontos do método, exemplificando com algumas projeções, exemplos pessoais, etc. Porém, ao longo dos 75 minutos, a situação vai mudando de figura. A palestra vai-se misturando com os problemas do casal varridos para debaixo do tapete que, de uma forma cómica, acaba por sabotar o próprio trabalho.

Com encenação de Hugo Franco e texto de Henrique Dias e Sílvia Baptista, o espetáculo está classificado para maiores de 12 anos. A peça, também protagonizada por Rui Luís Brás, estará em cena até abril.