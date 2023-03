Quatro detidos por venda de droga a adeptos do Inter de Milão

As detenções ocorreram na tarde de terça-feira, antes do apito inicial do jogo do FC com o Inter de Milão para a Liga dos Campeões.





A Polícia de Segurança Pública do Porto deteve quatro pessoas, junto à Estação de São Bento, por suspeitas de abordagem a adeptos do Inter de Milão com o objetivo de lhes vender cocaína e haxixe.

As detenções ocorreram na tarde de terça-feira, antes do apito inicial do jogo do FC com o Inter de Milão para a Liga dos Campeões.

Os agentes que se encontravam a realizar uma operação de prevenção da criminalidade apanharam os suspeitos em flagrante.

Os quatro indivíduos têm entre 23 e os 37 anos e estavam na posse de 24 gramas de cocaína e haxixe.

Foram levados para a esquadra, onde foram identificados, e vão ser presentes a tribunal esta quarta-feira.