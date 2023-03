Credit Suisse vai receber um empréstimo de 50 mil milhões

Este anúncio surge depois de a instituição financeira ter perdido cerca de 30% do seu valor na bolsa de Zurique e do colapso do Silicon Valley Bank nos EUA.





O Credit Suisse vai receber um empréstimo de até 50 mil milhões de francos suíços (50,7 mil milhões de euros) do banco central da Suíça para "fortalecer" as contas e vai levar a cabo uma série de operações de recompra de dívida no valor de cerca de 3 mil milhões de francos suíços (3,04 mil milhões de euros).

"Estas medidas são um movimento decisivo para fortalecer o Credit Suisse enquanto continuamos a nossa transformação estratégica para criar valor para os nossos clientes e outras partes interessadas", disse o presidente executivo do banco, Ulrich Koerner.

Este anúncio surge depois de a instituição financeira ter perdido cerca de 30% do seu valor na bolsa de Zurique e do colapso do Silicon Valley Bank nos EUA.