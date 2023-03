Noite de caos em Nápoles resulta em oito detenções e seis agentes feridos

Horas antes do início do jogo da Liga dos Campeões entre o Nápoles e o Eintracht Frankfurt, os adeptos envolveram-se em conflitos de grande escala, no centro da cidade italiana.

Os desacatos foram tão intensos e violentos que a autarquia de Nápoles convocou um gabinete de crise, tendo sido destacados 900 agentes para restabelecer a ordem.

Foram detidos oito adeptos, cinco italianos e três alemães, num universo de 470 pessoas identificadas.

Há ainda registo de feridos e carros incendiados nas ruas de Nápoles.

𝗦𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗜 𝗘 𝗚𝗨𝗘𝗥𝗥𝗜𝗚𝗟𝗜𝗔 𝗔 𝗡𝗔𝗣𝗢𝗟𝗜‼️🔥



Le immagini che arrivano live da piazza del Gesù a Napoli.



Gli ultras tedeschi stanno danneggiato diversi mezzi delle forze dell'ordine. La tensione resta altissima in attesa del calcio d'inizio.

A polícia avançou que seis agentes ficaram feridos na sequência dos desacatos durante a noite, que contou também com a participação de adeptos da Atalanta, além dos do Nápoles e do Eintracht, sendo que os ultras do Eintracht Frankfurt foram impedidos pela UEFA de assistir ao jogo de quarta-feira, mas mesmo assim deslocaram-se à cidade cerca de 600 adeptos.

A proibição imposta pelo Tribunal Administrativo Regional de Campânia, foi revertida através de um recurso legal, que acabou por permitir que os nascidos ou residentes em Frankfurt, pudessem comprar bilhetes para a Liga dos Campeões e assistir ao jogo. .

O Nápoles venceu o Eintracht Frankfurt por 3-0 e apuraram-se pela primeira vez na história para os quartos de final da Liga dos Campeões.