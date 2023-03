Habitação. Bonificação de juros no crédito e apoio às rendas avançam

"O Conselho de Ministros aprovou, já hoje, duas medidas para a apoio à habitação das famílias portuguesas: uma medida de apoio à renda e uma medida de juro bonificado para os créditos contraídos até ao dia de ontem", disse o primeiro-ministro, em conferência de imprensa.

O Governo aprovou esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, parte das medidas que constam do programa Mais Habitação, depois de terem estado em consulta pública até à passada segunda-feira.

António Costa explicou que são elegíveis para beneficiar de qualquer uma destas medidas, "todas as famílias com rendimentos ate ao sexto escalão do IRS, inclusive, e que tenham neste momento uma taxa de esforço, com as suas despesas com a habitação, superior a 35%".

E explicou também que a medida de apoio à renda terá uma durabilidade de cinco anos e um montante máximo de 200 euros por mês, sendo pago com retroativos a contar a partir de janeiro deste ano.

