"Conheci menos criminosos em 25 anos de direito penal do que em dois de futebol", disse Aleksander Ceferin

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, deu uma entrevista na quarta-feira, ao programa The Overlap, do antigo futebolista Gary Neville, onde falou sobre a Superliga e comparou a carreira como advogado e o futebol.

“Conheci menos criminosos em 25 anos de direito penal do que em dois anos de futebol. Temos de manter o futebol longe dos tubarões”, garantiu o líder do organismo que gere o futebol europeu.

Ceferin é filho, neto e irmão de advogados, e também seguiu a profissão na qual trabalhou durante mais de vinte anos.

O dirigente abordou ainda o tema da polémica Superliga Europeia, uma possível competição criada por 12 clubes europeus, das principais ligas.

“Havia dois proprietários que estavam envolvidos. Recebi um telefonema de um dos clubes ingleses, não vou revelar qual. Fiquei um pouco chateado e disse-lhes: 'Vão para o inferno, a partir de amanhã vocês são nossos inimigos, não quero falar mais convosco'. Foi muito difícil”, admitiu Aleksander Ceferin.

“Sem clubes ingleses não havia maneira da Superliga ter sucesso. Não estou preocupado com o domínio económico da Premier League, porque está a fazer um bom trabalho do ponto de vista financeiro e as outras ligas deveriam fazer melhor”, concluiu

O presidente da UEFA sublinhou ainda que nunca o tentaram corromper desde que ocupa o cargo.