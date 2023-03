A6 cortada no sentido Marateca-Caia devido a despiste

Um despiste de um camião de transporte de automóveis na Autoestrada 6 (A6), no sentido Marateca-Caia, no concelho de Vendas Novas, em Évora, encontra-se cortada no quilómetro 9, fez dois feridos ligeiros.

Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal disse, em declarações à agência lusa, que às 16h30, ainda estavam "a ser avaliados" os dois feridos no local por elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O alerta foi dado pelas 15h45.

"Não há previsão para a normalização da circulação", disse a Brisa, em comunicado, indicando que "a alternativa recomendada é a saída para a A13 até ao nó de Pegões", devendo os veículos “continuar na direção de Vendas Novas para retomar a A6".