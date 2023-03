Incêndio em cidade russa perto da Ucrânia faz um morto e dois feridos

Causa para o incidente terá sido um curto-circuito nos cabos elétricos no interior do edifício.





Um incêndio que deflagrou, esta quinta-feira, num edifício da guarda fronteiriça numa região do sol da Rússia fez um morto e dois feridos.

O fogo começou no primeiro andar da sede regional da guarda fronteiriça do Serviço de Segurança Federal (FSB) na cidade de Rostov-on-Don – capital de Rostov, região que faz fronteira com a Ucrânia, e rapidamente se espalhou por uma área de mais de 800 metros quadrados.

Vasily Golubev, governador da região, avançou, no Telegram, que a causa para o incidente terá sido um curto-circuito nos cabos elétricos no interior do edifício.

Com as chamas a alastrar, deu-se uma explosão de "tanques de combustível" no edifício, disse ainda o responsável.