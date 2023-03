Marinha. Gouveia e Melo não vacila com 'circo' montado

Gouveia e Melo admite que a sua ‘popularidade’ possa estar nas motivações do ‘circo’ montado em torno do caso de insubordinação na Madeira. Carlos Chaves reconhece que o almirante ‘é um homem a abater’.





Há um ano, Henrique Gouveia e Melo, chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), fez um discurso implacável para os fuzileiros – «não quero arruaceiros na Marinha» – na sequência de desacatos que resultaram no homicídio do agente da PSP Fábio Guerra. Desta vez, na Madeira, a bordo do NRP Mondego, o ‘patrulhão’ onde 13 militares recusaram embarcar para fazer o acompanhamento de um navio russo a norte do Porto Santo, o almirante, novamente sem tibiezas, voltou a ser duro nas palavras que dirigiu a toda a guarnição de 29 homens.

«Sinceramente, não vos consigo entender, nem perceber bem as vossas motivações e certamente a vossa interpretação peculiar do dever de Tutela e de Disciplina», afirmou, lembrando que podem estar em causa, «para além das infrações disciplinares, questões de foro criminal».

Lamentando este «ato de insubordinação», frisou que «a Marinha não pode esquecer, ignorar, ou perdoar atos de indisciplina». E deixou ainda uma questão aos militares: «Que interesses os senhores defenderam? Os da Marinha não foram certamente, os vossos muito menos».

O almirante não vive alheado do burburinho criado em torno de uma potencial candidatura sua a Belém, para a qual contribuiu a sua notoriedade no processo logístico de vacinação durante a pandemia, e aponta mesmo que casos como este do navio Mondego podem estar relacionados com os índices de popularidade que lhe têm sido atribuídos nas sondagens para as presidenciais.

«Parece-me que muitas motivações para o circo que se instalou à volta deste caso, apesar da sua gravidade, não têm unicamente a ver com este facto mas são por causa da popularidade que me tem sido atribuída», confessa em declarações ao Nascer do SOL.

Leia a reportagem na íntegra no Jornal Nascer do SOL de hoje