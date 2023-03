Edmundo despede-se com novo jogo

O ainda provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Edmundo Martinho, aproveitou a celebração do Dia da Mulher, no passado dia 8 de março, para antecipar a divulgação do programa das comemorações dos 525 anos desde a fundação da instituição, recordando que a mesma foi criada em 1498 por iniciativa de uma mulher, a Rainha D. Leonor.

Apesar de a efeméride se celebrar oficialmente no dia 2 de julho, a SCML preparou um vasto programa para assinalar a data, que arranca já este mês e se estende até novembro. Serão inúmeros eventos, desde exposições, concursos, passando por um desfile de moda, a inauguração de um museu e ainda a comemoração dos 240 anos da Lotaria Nacional.

Numa comunicação interna a que o Nascer do SOL teve acesso, Edmundo Martinho, cuja saída de provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa está iminente (o seu mandato termina daqui a seis meses), anunciou o lançamento de um novo jogo social a partir de 30 de outubro próximo.

Na mensagem que dirigiu aos colaboradores da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o provedor da instituição destacou que estes 525 anos representam «uma data de especial significado, não apenas pela demonstração da vitalidade e capacidade de antecipar e responder aos desafios de cada época, mas, sobretudo, porque é testemunha de uma capacidade ímpar ao serviço do bem público».