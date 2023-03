Centenas manifestam-se em França contra reforma do sistema de pensões

Multidões ocupam as ruas de Paris desde as 7h00.





Os sindicatos franceses estão esta sexta-feira a organizar uma manhã de bloqueios nas ruas de Paris, depois de uma noite de manifestações espontâneas contra a reforma do sistema de pensões, aprovada ontem na Assembleia Nacional.

Desde as 7h00 de Paris (6h00 em Lisboa), centenas de pessoas com faixas e emblemas da Confederação Geral do Trabalho (CGT) ocupavam a via de circunvalação de Paris junto à Porta de Glignancourt.

"Isso não deve ser feito. Existem instrumentos democráticos de reivindicação", respondeu já o ministro do Interior francês.